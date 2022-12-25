الصحة تعلن تفاصيل الحالة الصحية للمصابين.. آخر تطورات حادث سقوط سور مدرج في مباراة الأهلي والاتحاد لكرة السلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 27 شخصاً في حادث سقوط سور مدرج خلال مباراة لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، في كأس السوبر أمس السبت.

وتم إلغاء المباراة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر عقب انهيار السور بمدرج لجماهير الاتحاد.

وفي تصريحات تليفزيونية، أكد عمرو مصيلحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن الصالة لم يكن بها سيارة إسعاف، لافتاً إلى وجود حالة واحدة خطيرة بين المصابين.

وأضاف مصيلحي: "لم تكن هناك سيارات إسعاف، وصلت سيارة متأخرة، كان يجب على مراقب المباراة التأكد من التجهيزات الطبية قبل بدء المباراة، هناك تحقيقات جارية".

وأكد مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن سيارة الإسعاف كانت متواجدة بجوار صالة حسن مصطفى.

وقال أبو فريخة في تصريحات تلفزيونية: "عمرو مصليحي قال إنه لا توجد سيارة إسعاف في بداية المباراة، ليس لي علاقة بمن قال ذلك، دائمًا ما يكون هناك سيارة إسعاف متمركزة خارج الصالة".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للسلة: "بمجرد حدوث الواقعة السيارة تحركت، لكنها تأخرت بسبب الزحام في أثناء الدخول إلى الصالة، والمستشفى بجوار موقع المباراة مباشرة".

وواصل: "كانت هناك سيارة واحدة قبل انطلاق المباراة خارج الصالة وليست داخلها، ومن الوارد أن يكون عمرو مصليحي لم يرَ سيارة الإسعاف، ومن الممكن أن يكون تحدث عن سيارات الإسعاف الأخرى التي وصلت متأخرة، وسأقوم بمراجعة ذلك الأمر".

وزارة الرياضة تصدر بياناً

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً للتعليق على الحادث.

وقالت الوزارة في بيانها: "كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى) لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء يوم السبت بالصالة المغطاة".

كما وجَّه وزير الرياضة بمراجعة كل تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على الجماهير كافة التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدي بأحد مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم إلى أن الإصابات بسيطة.

وتوقفت المباراة مع نهاية الربع الثالث وكان الاتحاد السكندري متقدما 66-45.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن 27 شخصا أصيبوا في الحادث خلال حصر مبدئي ومعظم الإصابات "غير مهددة للحياة وتتراوح بين كسور ونزيف ونقلوا عبر 21 سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفيات".

وقال شهود عيان إن أنوار الصالة انطفأت قبل اتخاذ قرار الإلغاء رسميا بعد نحو نصف ساعة من التوقف وتأخرت سيارتا إسعاف في الوصول للملعب.

وأوضح محمد فتحي عضو لجنة الاتحاد المصري للسلة أن "منصة حديدية مخصصة لوضع كاميرات البث التلفزيوني وقف عليها مشجعون، ولم تحتمل الضغط وسقطت على مشجعين أسفلها".

خروج معظم المصابين

وفي الساعات الاولى من صباح اليوم، أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خروج معظم الجماهير التي أصيبت في الحادث.

وقال مجلس إدارة نادي الاتحاد في بيان، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"،: "الأستاذ محمد مصيلحى ومجلس إدارة النادى يُتابعون الآن الحالة الصحية لجميع المصابين من جماهيرنا عقب حادث سقوط مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى في كاس السوبر المصري".

وأضاف البيان: "يطمئن رئيس نادي الاتحاد السكندرى جماهير وأعضاء ومحبي زعيم الثغر أن معظم جماهيرنا المصابين قد خرجوا بسلامة الله من المستشفيات التي تواجدوا بها".

وتابع: "مستشفى 6 أكتوبر التي كان بها عدد (14) مصابًا تم خروجهم جميعا بسلامة الله، ومستشفى زايد التخصصى التي بها (11 مصابًا سيتم خروجهم جميعاً خلال ساعة بسلامة الله، ومستشفى مصر الدولى حالتان تم خروج حالة منهما".

واختتم البيان: "يتواجد فقط مشجع نادي الاتحاد السكندري إسلام محمد زكي بالعناية المركزة.. كل الأمنيات الطيبة بتمام الشفاء لجماهيرنا العظيمة".

تحسن الحالة الصحية للمصابين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، تحسن الحالة الصحية للمصابين جراء حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى مغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلامية، أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجاري المتابعة.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.