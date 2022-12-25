شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستضيف المصري البورسعيدي اليوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق الإسماعيلي الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فيما تعادل فريق المصرى مع المقاولون العرب بهدف لمثله.

ويسعى أيمن الجمل المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي، لتحقيق الفوز الثاني على التوالى من أجل الصعود لمقدمة الجدول، وحذر الجمل اللاعبين من انتفاضة المصري بعد التعادل في آخر مباراتين.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

في المقابل، يأمل حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البورسعيدي بعد التعادل في أول مباراتين، وطالب اللاعبين بضرورة العودة لمستواهم والتركيز خلال المباراة من أجل حسم اللقاء، وحذر اللاعبين من صحوة الدراويش على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

ويحتل فريق المصرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.