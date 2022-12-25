شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد رمضان صبحى أمام الاتحاد السكندرى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة بنادي بيراميدز، خدمات رمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق في المباراة المقبلة، أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد انتهاء إيقاف اللاعب بسبب تراكم الإنذارات.

وغاب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز والداخلية بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء، مما أدى لإيقافه، على أن يعود لتدعيم صفوف الفريق السماوي في لقاء زعيم الثغر المقبل، لاسيما وإن رمضان صبحى يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق وغيابه أثر بشكل واضح على الأداء، وخاصة الأداء الهجومى.

حقق فريق الداخلية فوزاً مثيراً على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الجولة الـ9 من بطولة الدوري المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز فاخرى لاكاي في الدقيقة 57 قبل أن يتعادل رشيد أحمد للداخلية في الدقيقة 73 ثم سجل ذات اللاعب الهدف الثانى للداخلية في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 17 ، في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز حصدهم من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهتين كانت أمام الزمالك والداخلية، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.