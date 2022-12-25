شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل التألق.. تشيلسي يقترب من ضم جوهرة الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي يسعى لها نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

تشيلسي يسعى إلى تدعيم صفوفه

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن نادي تشيلسي يعمل على إبرام صفقة مميزة، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات وتحديدا من وسط الدوري الفرنسي.

وذكرت العديد من التقارير أن تشيلسي يخطط إلى التوقيع موناكو وذلك للحصول على خدمات المدافع الفرنسي الشاب بينوا بادياشيلي، البالغ من العمر 21 عامًا.

تكلفة التعاقد مع بينوا من موناكو

وشددت التقارير الصحفية على أن الصفقة ستكلف نادي تشيلسي ما يقرب من 35 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن نجم موناكو خاض 135 مباراة مع الفريق نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أخرى، وينتهي عقده مع موناكو في 2024.

