5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الأحد 25 / 12 / 2022 فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سموحة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية..

الأهلى يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 5.35 مليون يورو.

يحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

أرقام كولر مع الأهلى

وقاد كولر الأهلى فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 12 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.

مواجهات الأهلى وسموحة

24 مواجهة بين الأهلى وسموحة فى الدورى حقق المارد الأحمر 13 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت سبعة مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجايبة ومباراتين بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 40 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 22 هدفا.

أرقام طارق العشرى أمام الأهلى

ولعب طارق العشرى 24 مباراة أمام النادى الأهلى فى الدورى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمصرى ووادى دجلة والمقاولون والطلائع، وفاز العشرى مرتين على الأهلى فى الدورى، وخسر 16 مرة وتعادل 6 مرات.

وتوج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة، قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010.

واستطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008 / 2009، حيث أخرجه من دور الـ16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009 / 2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.