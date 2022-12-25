شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة تعنيف جونيس لنجوم بيراميدز بعد الخسارة من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، لاعبى فريقه بعد الخسارة التي تعرضوا لها من الداخلية بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية، والتي تعد الفوز الأول للداخلية في الدورى بالموسم الحالي، كما إنها تعد الخسارة الثانية لبيراميدز، مؤكدًا إن لاعبوه استهانوا بالخصم الأمر الذى أدى للخسارة وفقدان ثلاث نقاط غالية، كانت ستساعد الفريق في التساوى مع الزمالك والوصول للنقطة عشرين.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 17 ، في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز حصدهم من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهتين كانت أمام الزمالك والداخلية، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.