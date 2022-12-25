شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الأحد 25 / 12 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

الزمالك يتفوق على المقاولون العرب في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للمقاولون العرب 4.90 مليون يورو.

78 جمعت الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

78 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة حقق الفارس الابيض 51 انتصاراً وسجل 116 هدف مقابل ثمانية انتصارات لذئاب الجبل و 50 هدفاً فيما انتهت 19 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

المواجهة الاولى والاخيرة بين الزمالك والمقاولون

المواجهة الأولى بين الطرفين أقيمت فى 30 نوفمبر 1978 بالجولة السادسة وشهدت تفوق المقاولون (3 – 1) تقدم عبد الرحيم محمد للزمالك في الشوط الأول وأحرز المقاولون ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر كمال عبودة وحمدي نوح ومجدي كامل.

فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد فى 12 يوليو 2022.

ترتيب الزمالك والمقاولون فى جدول الدوري

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.