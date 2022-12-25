شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه الكويت وديًا اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية اليوم الأحد، نظيره الكويتى وديًا خلال معسكره المغلق بالإسكندرية، في إطار إعداد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس العالم، والتي تقام في دبي خلال الشهور المقبلة.

وقام مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بتدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية، التى يرغب فى تنفيذها خلال المباراة خاصة أنها المباراة الأولى للمنتخب منذ خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

واختار لطفي قائمة ضمت كلاً من زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدي لبانة، يوسف مرتضى، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي، أحمد الشحات، حسان محمد، عبدالرحمن الشافعي، هيثم كوستا، مصطفى صاصا، الحسيني طه، إسماعيل بهجت، كريم شحاتة، أنور علي، أحمد بالي كريم سيد وأحمد إيشا.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلًا من أحمد أبوسريع مدرباً عاماً، محمد فوزيً مدرب حراس المرمى، محمد منجي المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.