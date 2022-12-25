شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة فيوتشر ويستعد لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء السبت على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الطلائع لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء الاربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونظراً لضيق الوقت يخوض الطلائع مراناً اليوم حيث تؤدى العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة فيوتشر تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

في سياق آخر، يعكف محمد يوسف، على دراسة مباريات حرس الحدود فى الدوري، وآخرها مباراته مع البنك الاهلى في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة حرس الحدود مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب.