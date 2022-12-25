شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة فى حفل زفاف شاهنده عصام الحضرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق ومدرب حراس المنتخب الأوليمبي، بزفاف كريمته شاهنده وسط حضور كبير لنجوم الرياضة والمجتمع .

حضر حفل الزفاف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأحمد سليمان وحمادة صدقي ووليد صلاح الدين وخالد بيبو وأحمد ناجي وعدد كبير من نجوم الرياضة .

وظهرت شاهنده، ابنة عصام الحضري، بفستان أبيض، منفوش، مرصع بالألماس، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء، وارتدى الحضري بدلة سوداء.

وظهر عصام الحضري خلال عقد القران رفقة زوجته في لقطات رومانسية، كما ظهر في صور من ابنته خلال التحضير للعرس.