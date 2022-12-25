شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 849 يوماً قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحفل مواجهات الزمالك والمقاولون بالإثارة والمتعة دائماً، ويرجع آخر فوز حققه المقاولون على الفريق الأبيض إلى 27 أغسطس 2020، أى قبل 849 يوماً، ما يعادل سنتين و3 أشهر و28 يوماً، وذلك عندما فجر المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وقتها مفاجأة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير، حيث كان المقاولون متأخراً بهدف وتعرض لطرد أحد مدافعيه ليستكمل اللقاء بـ 10 لاعبين، إلا أنه نجح فى خطف الفوز بالدقائق الأخيرة.
واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.
بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.