شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 849 يوماً قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل مواجهات الزمالك والمقاولون بالإثارة والمتعة دائماً، ويرجع آخر فوز حققه المقاولون على الفريق الأبيض إلى 27 أغسطس 2020، أى قبل 849 يوماً، ما يعادل سنتين و3 أشهر و28 يوماً، وذلك عندما فجر المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل وقتها مفاجأة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير، حيث كان المقاولون متأخراً بهدف وتعرض لطرد أحد مدافعيه ليستكمل اللقاء بـ 10 لاعبين، إلا أنه نجح فى خطف الفوز بالدقائق الأخيرة.

يستعد نادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لـ شوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراة قوية، عندما يصطدم بنظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.

بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.