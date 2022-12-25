شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحقيق بحادثة المدرج في مصر.. والتدافع قد يكون السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر وزير الرياضة المصرية تكليف لجنة لجنة لفحص ملابسات سقوط سور حديدي بمدرج الصالة المغطاة خلال مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، بمدينة ٦ أكتوبر والتي أقيمت مساء السبت، وأسفرت عن سقوط 27 جريحًا.

وكلف وزير الشباب أشرف صبحي لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعددًا من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة لبحث ملابسات الحادث.

كذلك وجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة.

وكشف التقرير المبدئي أن سقوط الفاصل الحديدي كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة.

من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة الرياضة محمد فوزي، أن حالة المصابين مستقرة ومطمئنة والإصابات ما بين طفيفة ومتوسطة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت توجه 21 سيارة إسعاف، مساء السبت، إلى موقع انهيار المدرج رياضي، وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبدالغفار أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.