شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم الأحد 25 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تحدياً جديداً حينما يحل ضيفاً على نظيره المقاولون العرب بالدوري بحثاًَ عن إستمرار قطار الانتصارات بعد مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الابيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء اليوم الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.