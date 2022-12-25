شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 /12 /2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأحد، 3 مباريات قوية في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بين الإسماعيلي والمصرى، الزمالك مع المقاولون العرب، الأهلى مع سموحة.





موعد مباراة الإسماعيلي والمصرى

يستضيف فريق الإسماعيلي في الثالثة إلا ربع مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى.

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق المصرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.





موعد مباراة المقاولون والزمالك

يلتقي فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء، مع فريق الزمالك على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدورى الممتاز.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع بترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة، جمعها من 8 مواجهات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة جمعها من 8 مواجهات، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 3 أهداف.





موعد مباراة الأهلي وسموحة

يواجه فريق الأهلي في التاسعة مساء، فريق سموحة على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من الدورى الممتاز.

يدخل الأهلى اللقاء في صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مواجهات، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلوا 4 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من 8 مواجهات، حيث فاز في لقاء وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.