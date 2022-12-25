شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة الفريق الوحيد بلا أى هزيمة بعد 11 جولة فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق مصر المقاصة، بقيادة خالد حجاج، على سجله خاليا من الهزائم بعد مرور 11 جولة من بطولة القسم الثانى، وأصبح النادى الوحيد فى الممتاز ب بلا هزيمة.

ويتصدر فريق مصر المقاصة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن بترول أسيوط الوصيف، حيث حقق الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

وأصبح المقاصة منفردا بهذا الرقم فى المجموعات الثلاثة بالقسم الثانى، بعدما سقط فريق القناة مساء الجمعة أمام وادى دجلة بهدف نظيفة فى مجموعة القاهرة لأول مرة، فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع الحادى عشر من دورى المظاليم.

وحقق مصر المقاصة فوزا صعبا على أسمنت أسيوط الذى دخل اللقاء بمدربه الأجنبى الجديد الإسبانى جوسى جونزاليس بعد رحسل هيسم صالح الذى تقدم باعتذار عن استكمال المهمة.

واستغل المقاصة سقوط بترول أسيوط أمام ملوى ثم التعادل مع مركز شباب طامية فى هذا الأسبوع لينقض على صدارة مجموعة الصعيد.

وشهدت مواجهة الفيوم وكيما أسوان العديد من الأحداث الغريبة والتي لا تحدث كثيرا في المستطيل الأخضر، حيث تعرض الحارس الأساسي لنادي الفيوم للإصابة ثم تعرض الحارس البديل محمد قنديل لحالة "بلع اللسان" لينتقل إلى المستشفى، ليشارك المهاجم سامح عاطف بدلا منه ويحتسب الحكم 20 دقيقة وقت بدل ضائع، إلا أن الفيوم صمد أمام هجمات كيما لينتزع فوزا صعبا.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الحادى عشر في مجموعة الصعيد كالتالي:

لافيينا 2 /0 شبان قنا

كيما أسوان 1 /2 الفيوم

الألومنيوم 2 /0 تليفونات بني سويف

مصر المقاصة 1 /0 أسمنت أسيوط

المدينة المنورة 1 /1 المنيا

بترول أسيوط 1 / 1شباب طامية

ملوى 2 / 2 الجونة

ديروط 1 /1 النثر للتعدين