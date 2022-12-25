شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب وفيريرا وجها لوجه قبل مباراة المقاولون والزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة قوية تجمع المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب مع نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تولى شوقي غريب مسئولية القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب في نهاية الموسم الماضي، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثاني، وقاد غريب فريق المقاولون في 15 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وتلقى 3 هزائم.

أما البرتغالي جوسفالدو فيريرا فتولى تدريب الزمالك في 71 مباراة نجح خلالها في حصد 51 انتصار وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مباريات أخرى.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.

بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.