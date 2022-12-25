شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يوقع عقود تدريب إنبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق طلعت يوسف، المدير الفني الأسبق للإسماعيلى، على توقيع عقود تدريب فريق إنبى اليوم الأحد بعد الاتفاق مع مسئولي النادى البترولى على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

ويتوجه طلعت يوسف إلى مقر نادى إنبى اليوم لتوقيع عقود الفريق البترولى بشكل رسمى وبعدها يعلن النادى البترولى عن تعيينه رسميا مديرا فنيا للفريق ليقود اللاعبين فى أول تدريب.

وارتفعت أسهم طلعت يوسف فى ترشيحات إدارة نادى إنبى لتولى قيادة الفريق البترولى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدورى المصري، وذلك لما يمتاز به المدرب من شخصية قوية تناسب إدارة نادى إنبى.

جدير بالذكر أن أحمد عبد المنعم كشرى قاد فريق إنبى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

وأصبح أحمد كشرى هو الراحل السابع فى الدورى خلال الموسم الجارى بعد مرور 8 جولات فقط من المسابقة، بعد كل من إيهاب جلال (المصري) وعلاء عبد العال (طلائع الجيش) وخالد جلال (البنك الأهلي) وربيع ياسين (أسوان) وخوان كارلوس جاريدو (الإسماعيلى) ونونو الميدا ( فاركو).

وحقق فريق أسوان الفوز على نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.