شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من حفل زفاف ابنة عصام الحضرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل زفاف شاهنده الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري.

وظهرت شاهندا، ابنة عصام الحضري، بفستان أبيض، منفوش، مرصع بالألماس، بينما تألق العريس ببدلة بيضاء، وارتدى الحضري بدلة سوداء.

وظهر عصام الحضري خلال عقد القران رفقة زوجته في لقطات رومانسية، كما ظهر في صور من ابنته خلال التحضير للعرس.









في سياق متصل، رغم عدم مشاركة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر، والمقامة بمشاركة 832 لاعبا يمثلون 32 منتخبا، إلا أن هذه البطولة لم تستطع أن تحطم الأرقام القياسية لعصام الحضرى حارس مرمى المنتخب السابق، فى منافسات بطولة كأس العالم التى أقيمت بروسيا عام 2018.

يعد عصام الحضرى هو أسطورة الأرقام القياسية في بطولات كأس العالم، فهو أكبر لاعب في تاريخ المونديال، حيث شارك في مونديال روسيا وهو في عمر الـ45 عاما و161 يوما، بينما يعد أكبر لاعب في مونديال قطر هو الكندى أتيبا هاتشينسون ويبلغ من العمر 39 عاما و9 أشهر، ويليه البرتغالى بيبي بنفس العمر 39 عاما و9 أشهر، ثم الياباني إيجى كاواشيما 39 عاما و 8 أشهر.

وتقام كأس العالم فى الفترة من 20 نوفمبر الحالى حتى 18 ديسمبر المقبل بدولة قطر، على 8 ملاعب مختلفة، لتكون أول دولة عربية تستضيف البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.