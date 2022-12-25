شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: نعانى من التحكيم وتم إلغاء 6 أهداف لنا ونطالب بحكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الباقى جمال، مدرب غزل المحلة، أن الفريق يعانى من الأخطاء التحكيمة هذا الموسم بشكل صعب، ونطالب لجنة الحكام بإسناد مبارتنا لحكام دوليين.

وقال عبد الباقى جمال، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "غزل المحلة يعانى من التحكيم، وتم إلغاء 6 أهداف للفريق خلال أول 9 مباريات ولا يوجد أى شخص تحدث عنها، ونتعرض لظلم كبير".

واضاف مدرب غزل المحلة: "نطالب بأمور شرعية ولماذا يتم دائما إسناد مبارياتنا لحكام أول مرة تحكم فى الدورى باستثناء مباراتى الأهلى وفيوتشر اللذان حكمهما حكام دوليين وتعرضنا خلالهما للهزيمة ولكن لم نتعرض للظلم".

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة، برئاسة أسامة خليل، إرسال احتجاج رسميا للجنة الحكام للاعتراض على إلغاء الحكم السيد منير هدفا صحيحا للفريق أحرزه في مرمى فاركو، في إطار مباريات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز، والاعتراض على القرارات العكسية التي اتخذها الحكم خلال المباراة، مما ترتب عليه ضياع نقطتين مهمتين في صراعه الفريق على التواجد في المربع الذهبي.

وأوضح النادي في مذكرة الاحتجاج أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فريق الغزل لهذا الظلم البين، وأن أخطاء الحكام المتكررة أضاعت على الفريق نقاط مستحقة كانت كفيلة بأن تضعه في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وتعادل فريق المحلة سلبيا أمام فاركو في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة ليرفع المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.