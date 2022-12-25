الامارات | خورفكان وكلباء.. صفوف مكتملة وغياب وحيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان، عند السابعة والنصف من مساء اليوم مباراة خورفكان مع اتحاد كلباء، ضمن منافسات الأسبوع 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل خورفكان المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، بينما اتحاد كلباء في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويتطلع أصحاب الأرض فريق خورفكان إلى نيل النقاط الثلاث كاملة لتضييق فارق النقاط مع الفرق التي توجد في المنطقة الدافئة، ويتمتع الفريق بمعنويات عالية بعد أن عاد في الجولة الماضية بتعادل ثمين أمام الوحدة بهدفين لكل منهما.

في المقابل، يتطلع اتحاد كلباء إلى تعويض خسارته أمام الشارقة برباعية نظيفة.

ويدخل الفريقان المباراة بصفوف متكاملة باستثناء غياب المغربي محمد ربيع عن صفوف كلباء لنيله بطاقة حمراء في الجولة الماضية. وكان الفريقان قد التقيا ثلاث مرات خلال وجودهم في دوري المحترفين، فاز اتحاد كلباء في ثلاث مباريات مقابل فوز واحدة لخورفكان.