الامارات | الوحدة يطلب الصدارة المؤقتة.. ويخشى من ثورة «البركان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون لدى الوحدة فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري بصورة مؤقتة، لكن عليه في المقام الأول تجاوز عقبة ضيفه عجمان في المباراة التي ستقام الساعة 04:45 من عصر اليوم على استاد آل نهيان ضمن الجولة 12، ومن بعدها انتظار هدية نهاية العام من المواجهة التي تجمع بين المتصدر شباب الأهلي وضيفه بني ياس.

ويقدم «العنابي» كرة قدم جميلة تنقصها الأهداف وهو ما تسبب في خروجه من كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين والتراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة خلف شباب الأهلي المتصدربـ 25 نقطة.

في المقابل، فأن ظروف عجمان تبدو مثالية للغاية عطفاً على الأداء المقرون بالنتائج الذي يقدمه في الفترة الحالية، ما أهله لأن يجمع 20 نقطة بعد مرور 11 جولة فقط كواحدة من أكثر رصيد نقاط يجمعها «البركان» قبل نهاية الدور الأول.