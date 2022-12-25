الامارات | قوارب التجديف التراثي 40 قدماً تبحر اليوم من جزيرة اللولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في الرابعة من مساء اليوم، سباق أبوظبي للتجديف التراثي فئة 40 قدماً، ولمسافة أربعة كيلومترات، وذلك من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كورنيش العاصمة، وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وكانت عملية التسجيل للمشاركة في السباق قد بدأت في الثامن من ديسمبر، وأغلق باب التسجيل، الثلاثاء الماضي، وتم اعتماد القوارب المشاركة، حيث أكمل النادي ترتيبات تنظيم السباق وفق المعايير الفنية والتنظيمية.

من جانبه، أكد مشرف قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة الرميثي، أن ترتيبات تنظيم السباق سارت وفق الخطة الموضوعة، وتم تسجيل القوارب خلال الفترة المحددة للتسجيل، التي امتدت لأسبوعين، وفق ضوابط ولوائح وشروط المشاركة، مشيداً بالتزام النوخذة بكل التفاصيل الخاصة بإجراءات التسجيل.

وقال في تصريحات صحافية: «السباقات التراثية البحرية تعد ثروة عظيمة من إرث الآباء والأجداد، ولها وقعها الخاص لدى البحارة والنوخذة وملاك القوارب، الذين يحرصون جميعاً على الوجود في كل سباقاتها ومناسباتها، ليشاركوا في نقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، ولتلبي هذه الملاحم طموحات أهل البحر، وكذلك جماهيرها التي تصطف على كورنيش أبوظبي لمتابعتها، وهذا ما يجعلها دائماً تتصدر المشهد من خلال اللوحات الوطنية التي ترسمها بمشاركة جماعية».

• السباق ينطلق في الرابعة مساءً، من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية مقابل مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في الكورنيش.