الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

تساءل مراقبون عن جدوى احتفاظ أحد أندية المحترفين بلاعب أجنبي كبير ضمن قائمة الفريق، رغم أنه لم يقدم أي شيء، منذ التعاقد معه أخيراً، إذ ظهر بمستوى فني غير مقنع رغم أن صفقة اللاعب كلفت النادي مبالغ مالية كبيرة.

إعارة

طالب لاعب أجنبي في فئة المقيمين إدارة ناديه بالموافقة على عرض إعارته إلى فريق منافس في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعدما غاب عن المشاركة في مباريات الفريق الأول، مشيراً إلى أن انتقاله في يناير سيمنحه فرصة للعب أكثر في النصف الثاني من الموسم الحالي.

سعادة

نشر لاعب في أحد فرق دوري المحترفين صوراً له عبر حسابه في موقع «إنستغرام» وهو في حالة سعادة كبيرة، وذلك على الرغم من الوضع السيئ الذي يمر به فريقه حالياً في البطولة، والنتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.