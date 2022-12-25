اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الوحدة - عجمان 16:45

دبا - الشارقة 16:45

شباب الأهلي - بني ياس 19:30

خورفكان - كلباء 19:30

دوري الهواة

الإمارات - الذيد 16:45

الفجيرة - مسافي 16:45

حتا - العربي 16:45

«غلف إف سي» - مصفوت 16:50

الإسماعيلي - المصري 16:45

المقاولون - الزمالك 19:00

الأهلي - سموحة 21:00

الدوري السعودي

الاتفاق - الخليج 21:30

الدوري التونسي

الصفاقسي - البنزرتي 17:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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