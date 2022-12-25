الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة - عجمان 16:45
دبا - الشارقة 16:45
شباب الأهلي - بني ياس 19:30
خورفكان - كلباء 19:30
دوري الهواة
الإمارات - الذيد 16:45
الفجيرة - مسافي 16:45
حتا - العربي 16:45
«غلف إف سي» - مصفوت 16:50
الإسماعيلي - المصري 16:45
المقاولون - الزمالك 19:00
الأهلي - سموحة 21:00
الدوري السعودي
الاتفاق - الخليج 21:30
الدوري التونسي
الصفاقسي - البنزرتي 17:00
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