الامارات | 6 ميداليات حصاد منتخب الشباب في "عربية الجودو" بالمغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى منتخب الإمارات للشباب للجودو مشاركته في البطولة العربية للعبة التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية بمشاركة 13 دولة عربية، بالحصول على 6 ميداليات ملونة، تنوعت ما بين ذهبية للفردي، وفضية للفرق، و4 ميداليات برونزية للفردي. وجاءت الميداليات عن طريق اللاعب الصاعد جمعة عبدالرحمن وزن فوق الـ100 كجم (ذهبية)، على حساب لاعب المغرب زكريا أزيني.

كما أحرز المنتخب الوطني (فضية الفرق) بعد الخسارة أمام منتخب المغرب في النهائي. وأحرز كل من لاعبينا سعيد النقبي، أحمد جاسم، حمد الهاشمي، وسلطان الهوتي (الميداليات البرونزية)، في منافسات الفردي للأوزان المختلفة.