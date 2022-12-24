شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل سلبيًا مع فاركو بعد تدخل الفار لإلغاء هدف "بازوكا القاتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل غزل المحلة مع فاركو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المحلة إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري، فيما وصل فاركو للنقطة الثامنة في المركز الحادي عشر.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة من جانب الفريقين ولم تشهد الـ45 دقيقة الأولى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

ولم يتغير الوضع كثيرا في الشوط الثاني حيث حاول الفريقين الوصول لمرمى الخصم على استحياء ولكن بدون خطورة حقيقية ، واستمر التعادل حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد بازوكا، واستدعى حكم الفيديو حكم الساحة لمراجعة اللعبة ليتم إلغاء الهدف وانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري _ عبد الله بكري _ أحمد صغيري.

خط الوسط: محمود حمادة_ كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد.

خط الهجوم: رزقي حمرون _ عمرو جمال – أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود السيد_ سيف تيري _ محمود عماد _ ياسين مرعي _ أحمد البحراوي _ هشام فتح الله _ جيفرسون اينكادا _ عزمي غوما _ شكري نجيب.

فيما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - العش - إيهاب سمير.

خط الوسط: بازوكا - أحمد النادري - خالد الإخميمي.

خط الهجوم: جبريال أوروك - عبده يحيى - أحمد الشيخ.