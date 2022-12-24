شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يتوجن ببطولة كأس السوبر بعد الفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته على المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا على حساب سبورتنج، وتحلت لاعبات الأهلي في جميع فترات المباراة بالسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة على أحداث اللقاء وحسم الفوز بالمباراة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 23-21، ثم تقدم سبورتنج في الفترة الثانية التي انتهت لصالحه بنتيجة 50-46، وواصل سبورتنج تقدمه في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 63-60، ليعود الأهلي في الفترة الرابعة للتقدم وتحقيق الفوز بنتيجة 83-75.

هذا وتوج فريق سيدات سلة الأهلي مؤخرًا بلقب بطولة دوري منطقة القاهرة على حساب فريق هليوبوليس، بنتيجة 75-62، في المباراة التي أقيمت على صالة استاد ‏القاهرة الدولي.‏