شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة أسوان وإنبي في الدوري المصري (2-0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أسوان الفوز على نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى 9 نقاط في المركز العاشر، بينما توقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.

جاءت بداية الشوط حماسية من جانب الفريقين خاصة أبناء زهرة الجنوب، حيث لعبوا بجدية وتركيز شديدين منذ البداية بُغية تسجيل هدف مُبكر.

ونجح أسوان في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 من هذا الشوط، بعدما مرر كاستيلو كرة عرضية من الطرف الأيمن حاول ديلسون تسديدها لتصل إلى محمد حمدي زكي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفاً لأنبي عن طريق علي فوزي في الدقيقة 28 بعد العودة إلى تقنية الفيديو ، قبل أن يلغي الحكم هدف أخر لأسوان سجله محمد حمدي زكي في الدقيقة 40 بداعي التسلل.

وواصل أسوان الضغط على أنبي وسجل الهدف الثاني عن طريق ديلسون في الدقيقة 43 فقد تصدى حارس إنبي لتسديدة قوية لكنها أرتدت إلى أحمد بلحاج الذي مررها إلى ديلسون ليسدد رأسية مُتقنة داخل شباك إنبي وواصل الفريقين الاداء في وسط الملعب لينتهي هذا الشوط بتقدم اسوان بثنائية نظيفة.