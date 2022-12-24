شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تهدد مشاركة محمود شبانة فى تشكيل سموحة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، قرار طبيب الفريق لتحديد مشاركة محمود شبانة مدافع الفريق السكندرية أمام الأهلى، فى المباراة المقرر لها غدًا الأحد فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى محمود شبانة من نزلة برد قد تمنعه من المشاركة أمام الأهلى غدًا، ويجهز طارق العشرى المدافع أحمد عبد الرسول لتعويض غياب شبانة المحتمل.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الأهلي غدًا الأحد، على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي: الهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم ومحمود شبانة وصديق أوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود عبد الحليم "حليمو" وأحمد جمال وبنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول وممدوح عبدربه ودوكوا دودو ومحمد سعيد "مكرونه" وأبو بكر محمد والصباحى عماد وعلى زكى وسعيد هانى.

وحرص محمد فرج عامر رئيس النادى على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بالاداء الرجولى والتركيز حتى الثانية الأخيرة فى المباراة .

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

ونجح مسئولو نادي سموحة بالتوصل إلى اتفاق مع أحمد عبد الحي عيسى لاعب الفريق الأول، لإنهاء التعاقد بالتراضي لعدم الحاجة لخدمات في الفترة المقبلة.

وخرج أحمد عبد الحي عيسى من حسابات طارق العشرى المدير الفنى للفريق، وطلب من مسئولي سموحة رحيله، ليتوصل سموحة مع اللاعب لفسخ التعاقد.

ويسعى طارق العشرى، إلى ضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له في مقدمة الجدول.