شكرا لقرائتكم خبر عن رجال وسيدات تنس طاولة الأهلى يشاركان فى البطولة العربية باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريقا النادي الأهلي لتنس الطاولة رجال وسيدات في البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية، التي تقام خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري، بصالة استاد القاهرة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة، بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، ويشارك في منافسات الرجال للبطولة 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.

ويمثل النادي الأهلي في منافسات الرجال للبطولة كل من: سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي، وخالد عسر، ويوسف عبد العزيز، فيما يشارك في منافسات السيدات: دينا مشرف، وهنا جودة، ونادين الدولتلي، وآلاء يحيي، وسارة ياسر، ورؤى الناغي.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏