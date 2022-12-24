شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد يوسف أوباما من قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون وضم سيف جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

وشهدت القائمة استبعاد يوسف أوباما من القائمة، وضم سيف جعفر، مع استمرار غياب عبد الله جمعة، ومصطفى شلبى وإبراهيما نداى للتأهيل.