شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بتروجت 1/3 فى انطلاق المرحلة الثانية لدورى رجال الكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 1/3 فى إطار انطلاق المرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد المجموعة الأولى.

تشهد المجموعة الأولى مواجهتين اليوم أيضًا بين الأهلى مع إيسترن كومبانى وسموحة مع الترسانة، حيث يتأهل المراكز من الأول إلى الرابع للدور قبل النهائى، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين الزهور مع الداخلية والقناة مع 6 أكتوبر وجزيرة الورد مع الصيد للترتيب على المراكز الأخيرة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.

كما أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيليةن خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.



جاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالي.. جاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالي..

*يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

*يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

*يوم السبت 11 فبراير 2023

الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير، مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:-

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب و لن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.