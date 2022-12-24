شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يفوز على أصحاب الجياد 14/45 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 45-14، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وفرض "سيدات يد الأهلي" سيطرته على المباراة منذ بدايتها وتقدم في الشوط الأول 25-6، وواصل محاولاته الهجومية في الشوط الثاني وعزز تقدمه على أصحاب الجياد وحسم المباراة بنتيجة 45-14.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة السابقة أمام فريق الزهور بنتيجة 37-20، ضمن منافسات بطولة الدورى.