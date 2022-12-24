شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأخير قبل مباراة سموحة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فيديو من خوض الفريق الأحمر لمرانه الأساسي على ملعب مختار التتش قبل مباراته ضد سموحة غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي تقرير الخبير النمساوي كريسيان فينك الذي أجرى جراحة قبل أكثر من عام لأكرم توفيق لاعب الأهلي من أجل تحديد حجم إصابة اللاعب التي حدثت في مران الفريق أمس.

وينتظر مسئولو الأهلي وصول رؤية الخبير النمساوي بشأن إصابة اللاعب وحاجته لإجراء جراحة في الرباط الصليبي.

وتعرض أكرم توفيق لأصابة في مران الفريق أمس ، السبت، ولم يُعلن الأهلي عن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب لكن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أمم أفريقيا في شهر يناير الماضي قبل أن يتعرض لأصابة أخرى أمس لكن في القدم الأخر.

وأرسل مسئولو الأهلي الفحوصات والأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أمس للخبير النمساوي فينك من أجل تحديد حجم إصابة اللاعب والجراحة المطلوبة .