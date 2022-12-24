شكرا لقرائتكم خبر عن ركلتا جزاء حرس الحدود والبنك الأهلى فى شوط المباراة الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق حرس الحدود في الشوط الأول أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذى يجمع الفريقين اليوم السبت، على استاد المكس، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم الحرس من ركلة جزاء بعد تنفيذ ناجح لتنفيذها عن طريق مصطفى جمال بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح.

فيما تعادل البنك بنفس السيناريو، من ركلة جزاء بعد تنفيذ ناجح لها عن طريق كريم بامبو بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى لم يتوقعها الحارس محمد فوزي بشكل صحيح.

أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود اعتمد على تشكيل فريقه كالتالي: حراسة المرمى : محمد فوزي، وخط الدفاع: محمد رضا – محمد بن والي – خالد سامي – أحمد شديد قناوي، وخط الوسط : مصطفى جمال – أحمد فليكس – حامد الجابري – مصطفى صبحي، وفي الهجوم : مصطفى زيكو – عمر بسام".

فيما اعتمد حلمي طولان على تشكيل ضم كل من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: أحمد ياسين - محمود الجزار - أحمد العش، وخط الوسط: إسحاق يعقوبو - أسامة إبراهيم - أحمد توفيق - أحمد سعيد، وفي الهجوم: كريم بامبو - ناصر منسي - رزاق سيسيه".

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات والهزيمة في 5 مواجهات ولم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ صعوده للممتاز، سجل لاعبوه هدفا واحدا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 8 مواجهات، حيث فاز في مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.