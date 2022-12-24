شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين غزل المحلة وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة من جانب الفريقين ولم تشهد الـ45 دقيقة الأولى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين، لينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر فاركو أمام الأهلى في الثواني الأخيرة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل فاركو المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد صغيري.

خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد فؤاد.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عمرو جمال - أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود السيد - سيف تيري - محمود عماد - ياسين مرعي - أحمد البحراوي - هشام فتح الله - جيفرسون اينكادا - عزمي غوما - شكري نجيب.

فيما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: محمد جابر - معاذ الحناوي - العش - إيهاب سمير.

خط الوسط: بازوكا - أحمد النادري - خالد الإخميمي.

خط الهجوم: جبريال أوروك - عبده يحيى - أحمد الشيخ.