شكرا لقرائتكم خبر عن كولر محتفلاً بالكريسماس: كانت سنة ممتعة لقدومى لمصر وتولى قيادة نادى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، بالكريسماس والعام الجديد، متمنيًا للجميع فى النادي الأهلى وجماهيره عامًا سعيدًا، مشيرًا إلى أن هذه السنة كانت سنة رائعة وممتعة لقدومه إلى مصر وتولى القيادة الفنية لنادي عظيم صاحب قاعدة جماهيرية ضخمة.

وكتب كولر، باللغة العربية عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "أود أن أشكركم على المودة وأهنئ جميع جماهير نادينا، لقد كانت سنة ممتعة للغاية بالنسبة لي بالقدوم إلى مصر وأن أتمكن من التعاون مع هذا النادي الرائع صاحب القاعدة جماهيرية الضخمة هو أمر يجعلني سعيدًا جدًا".

وأضاف كولر: "أتمنى عيد ميلاد مجيد للاعبين والموظفين وبالطبع لجمهور الأهلى المتوهج، أطيب التمنيات للجميع في عام 2023".



كولر

كولر يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز كهربا بدنيا

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تخصيص برنامج تأهيل خاص لمحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والذي لم يتم قيده في قائمة فريقه بسبب مشكلة إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي السابق "الزمالك" بعد الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى نادي أفيش البرتغالي.

وبدأ كولر في تجهيز محمود كهربا ببرنامج بدني مكثف من خلال أداء تدريبات بدنية إضافية به بخلاف مشاركته في المباريات الودية التي يخوضها الأهلي ضد فريق الشباب على فترات من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة بعد حل أزمة إيقافه وقيده في قائمة الفريق الأحمر ومن ثم دخوله قائمة مباريات فريقه.

وأبدى مارسيل كولر قناعته التامة بإمكانيات محمود كهربا ويرغب في الدفع به خلال مباريات فريقه بعد حل أزمة إيقافه، لاسيما وأنه يواجه أزمة في مركز الجناحين، بخلاف تراجع مستوى بعض اللاعبين، إضافة إلى الغيابات التي تضرب لاعبي الأطراف وتحديدا الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.