شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الفراعنة يلتقون مع منتخب غانا الأول للمحليين وديا بعد اعتذار زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، مباراة أمام منتخب غانا الأول للمحليين مرتين وديا خلال معسكره المقام حاليا باستاد الدفاع الجوي بعد اعتذار منتخب زامبيا.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

وحرص محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد في مران منتخب مصر للشباب صباح اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقد بركات جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء المران أكد خلالها على ثقته في الفريق بالكامل لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم.

أضاف بركات في كلمته إن مجلس إدارة الاتحاد سيوفر كل الدعم لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف المطلوبة، مطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب الأفريقي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.