شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يؤازر أكرم توفيق: أخويا وصاحبى ألف سلامة وترجع أقوى من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علي لطفي، حارس مرمى النادى الأهلى، على مؤازرة ودعم زميله فى الفريق أكرم توفيق، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبى، داعيًا الله له بالشفاء العاجل وأن يعود أقوى من ذي قبل.

ونشر لطفي صورة مع توفيق، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "أخويا وحبيبي وصاحبي.. ألف سلامة عليك وإن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول".





من ناحية أخرى، يترقب مسئولو النادي الأهلي تقرير الخبير النمساوي كريسيان فينك، الذي أجرى جراحة قبل أكثر من عام لأكرم توفيق لاعب الأهلي من أجل تحديد حجم إصابة اللاعب التي حدثت في مران الفريق أمس .

الأهلي يترقب تقرير فينك لتحديد حجم إصابة أكرم توفيق

وينتظر مسئولو الأهلي وصول رؤية الخبير النمساوي بشأن إصابة اللاعب وحاجته لإجراء جراحة في الرباط الصليبي.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة في مران الفريق أمس ، السبت، ولم يُعلن الأهلي عن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب لكن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أمم أفريقيا في شهر يناير الماضي قبل أن يتعرض لإصابة أخرى أمس لكن في القدم الأخر.

وأرسل مسئولو الأهلي الفحوصات والأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أمس للخبير النمساوي فينك من أجل تحديد حجم إصابة اللاعب والجراحة المطلوبة .