شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة الشاطئية يحقق 3 ميداليات متنوعة فى بطولة المنطقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو المنتخب المصري لكرة الطائرة الشاطئية "رجال وسيدات" ثلاث ميداليات متنوعة لمصر، ضمن منافسات بطولة المنطقة الخامسة المقامة حاليا في بوروندي خلال الفترة من 20 ديسمبر حتى 24 من نفس الشهر الجاري.

ونجح الثنائي دعاء محمد و مروة مجدي المنتخب رقم 1 في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني ناريمان ياسر و حبيبة وجية المنتخب رقم 2 والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثاني وفضية البطولة أيضا من نصيب المنتخب الرجال رقم 1 عاطف عادل و عبد الرحمن فايد.

بينما حقق المنتخب المصري الثاني للرجال في أول مشاركة لهم المركز الرابع بعد الخسارة من المنتخب البورندي، الذي كان يلعب وسط جمهوره، وكان هناك ظلم تحكيمي كبير أثناء المباراة.

يشارك في البطولة 14 لاعبا ولاعبة ب 8 فرق لرجال والسيدات من 4 دول هم "بوروندي و مصر و كينيا و أوغندا" .

وجاءت هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات استعدادًا لأولمبياد باريس 2024، وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية رجال كلًا من: "عاطف عادل نصيف، عبد الرحمن فايد، محمد عرفة، كرم عبد الله جابر"، ويقود منتخب الرجال فنيًا إسلام السيد عكاشة.

بينما تضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية للسيدات كلًا من: "دعاء توفيق الغباشي، مروة مجدي، ناريمان ياسر، حبيبة وجيه"، ويقود منتخب السيدات فنيًا أسامة الطرانيسي، و هاني فكري مدير إداري لمنتخب وقائم بأعمال رئيس البعثة، بالإضافة إلى الحكم الدولي مسعد عطا الله.