شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرفض المجازفة بـ مصطفى شلبى ويستبعده من مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مصطفى شلبى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الغياب عن صفوف الفريق الأبيض في مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الـ9 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365”، عن أن فيريرا المدير الفني للزمالك فضل استبعاد مصطفى شلبى من مواجهة المقاولون العرب وعدم المجازفة به لحين اكتمال شفائه حتى لا تتفاقم إصابته العضلية على أن يعود اللاعب إلى قائمة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى.

في سياق متصل ينهى البرتغالى فيريرا الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة المقاولون اليوم السبت، حيث حفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة مؤكداً لهم على صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة المقاولون واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وقدم لاعبو الزمالك وعداً "جنتلمان" لمديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة المقاولون من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل تواجد شوقى غريب المدير الفني للذئاب وصحاب الخبرة الكبيرة في التدريب.

و يدرس فيريرا إجراء تعديلات على خطة الزمالك حيث تتجه نيته إلى إعادة التونسى حمزة المثلوثى إلى التشكيل الأساسى بعدما غاب عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة من توقيع أحمد سيد "زيزو" (هدفين) وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه، فضلا تغيير بعض مراكز اللاعبين.