شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يؤازر أكرم توفيق بعد الإصابة: هترجع أحسن وأقوى من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمدى فتحى، لاعب وسط النادى الأهلى، مواساة زميله فى النادى أكرم توفيق بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبى، ونشر فتحى عدد من الصور عبر حسابه على "إنستجرام" له ولأكرم توفيق، وعلق عليها: "أخويا ألف مليون سلامه عليك مش هقولك غير إن أنت بطل وكلنا واثقين فيك إن أنت هترجع أحسن وأقوى من الأول.. هنفتقدك كتير بس قدر ربنا كلو خير مستنيك ترجعلنا بالسلامه ياحبيب قلبى".

اصابة اكرم توفيق بقطع بالرباط الصليبى

يأتى هذا فيما تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.



حساب حمدى فتحى على انستجرام

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.



حمدى فتحى واكرم توفيق

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي، وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.