شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب تقرير الخبير النمساوي فينك لتحديد حجم إصابة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي تقرير الخبير النمساوي كريسيان فينك الذي أجرى جراحة قبل أكثر من عام لأكرم توفيق لاعب الأهلي من أجل تحديد حجم إصابة اللاعب التي حدثت في مران الفريق أمس.

وينتظر مسئولو الأهلي وصول رؤية الخبير النمساوي بشأن إصابة اللاعب وحاجته لإجراء جراحة في الرباط الصليبي.

وتعرض أكرم توفيق لأصابة في مران الفريق أمس ، السبت، ولم يُعلن الأهلي عن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب لكن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أمم أفريقيا في شهر يناير الماضي قبل أن يتعرض لأصابة أخرى أمس لكن في القدم الأخر.

وأرسل مسئولو الأهلي الفحوصات والأشعة التي خضع لها أكرم توفيق أمس للخبير النمساوي فينك من أجل تحديد حجم إصابة اللاعب والجراحة المطلوبة .

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا ، وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.