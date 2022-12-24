شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفضل إبقاء المثلوثى على مقاعد البدلاء أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمد عبد الغنى فى خط الدفاع، فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، مع استبعاد التونسى حمزة المثلوثى من التشكيل الأساسى.

ويرغب فيريرا فى تثبيت خط دفاع الزمالك للمباراة الثانية على التوالى، حيث واجه فريق حرس الحدود بثلاثى دفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد، على أن يتواجد حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري، بعدما سجل لاعبو القلعة البيضاء 17 هدفاً خلال 8 جولات حتى الآن، وفي المركز الثاني يأتي النادي الأهلي برصيد 16 هدفاً، وتتقاسم 3 فرق المركز الثالث بعدما سجل كل منهم 11 هدفاً، وهم، بيراميدز، غزل المحلة، وسيراميكا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 8 مباريات، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.

فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.

كما يحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 18 هدفاً بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.