كيف يفكر الجهاز الفني للأهلي في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة أكرم توفيق؟

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القاهرة - سامية سيد - أثارت أصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ردود أفعال قوية في القلعة الحمراء وخارجها لما يُمثله اللاعب من تأثير قوي ليس في الأهلي فقط وإنما في الكرة المصرية عموماً.

ولم يُعلن النادي الأهلي حتى الأن التشخصي النهائي لأصابة أكرم توفيق لكن الفحوصات الأولية كشفت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة ، ونستعرض في التقرير التالي ، أهم المعلومات والتساؤلات التى تتعلق بإصابة أكرم توفيق.

س: ما هو التشخصي المبدئي لإصابة أكرم توفيق؟

ج: أثبتت الفحوصات الأولية إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة لكن الجميع يترقب إعلان الأهلي عن تفاصيل وحجم الإصابة.

س:هل سيتم علاج اللاعب في الخارج؟

ج: بالتأكيد ..إذا أثبتت الأشعة والفحوصات حاجة اللاعب لجراحة أو تأهيل في الخارج سيُنفّذ اللاعب هذا سريعاً.

س: كيف ومتى جاءت إصابة أكرم توفيق؟

ج: خلال مران الفريق أمس ، الجمعة، حيث تعرض اللاعب للأصابة دون أحتكاك مع أحداً من زملاؤه .

س: كيف يفكر الجهاز الفني للأهلي في بدائل أكرم توفيق؟

ج: يستعد الجهاز الفني للأهلي لتجهيز بدائل أكرم توفيق لاعب الفريق حيث سيقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب أكرم توفيق وفي مقدمتها ، كريم فؤاد ومحمد هاني وحسين الشحات.

ورغم أن كولر يدفع بالثنائي حسين الشحات وكريم فؤاد في مركز الجناح الأيمن كثيراً إلا أنه قد يُعيد التفكير في توظيفهما في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني..وكان محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي لفريق الأهلي عقب رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز إلا أن تألق أكرم توفيق جعله يُشارك أساسياً وجلس محمد هاني بديلاً له.

س: ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلي قبل إصابته؟

ج: خاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا ، وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.