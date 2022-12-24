شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أكرم توفيق على رأس 4 غيابات مؤثرة فى صفوف الأهلى أمام سموحة،الزمالك أشرس هجوم بالدوري وفيوتشر يحتفظ بلقب أقوى دفاع .

الزمالك أشرس هجوم بالدوري وفيوتشر يحتفظ بلقب أقوى دفاع

يحتفظ فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، بلقب أقوى خط دفاع في دوري رابطة الأندية المصرية، حيث لم تهتز شباك الفريق سوى مرتين فقط خلال 8 جولات سابقة بالدوري، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض مباراة الجولة 9 اليوم، عندما يلتقي بنظيره طلائع الجيش.

يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود أربعة لاعبين فى مباراة سموحة المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

اطمئن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران على سلامة المدافع خالد صبحى بعد مشاركته بالتدريبات صباح اليوم والانضمام لكتيبه اللاعبين للدخول فى معسكر الفريق أمام بيراميدز.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تخصيص برنامج تأهيل خاص لمحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والذي لم يتم قيده في قائمة فريقه بسبب مشكلة إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي السابق "الزمالك" بعد الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى نادي أفيش البرتغالي.

شهد المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، نجاح عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق في الاختبار الطبي للوقوف على مدي جاهزيته لمواجهة المصري البورسعيدي.

تعرف على موعد عودة طاهر محمد طاهر لتدريبات الأهلي يعود طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الرباط الداخلي للركبة.

محمد عنتر ينتظر موقف المصرى من التجديد قبل مناقشة عروض يناير

يترقب محمد عنتر صانع ألعاب النادي المصري، موقف الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، ومجلس الإدارة، من تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مناقشة عروض يناير المقبل.