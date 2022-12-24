شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يستعير لاعب سموحة لنهاية الموسم مجانا بنية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي القناة متصدر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني، في استعارة أحمد حسين بيومي لاعب سموحة لنهاية الموسم مجانا لتدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز في الموسم الحالي.

واتفق مسئولو القناة مع سموحة على استعارة اللاعب لنهاية الموسم مجانا مع وضع بند أحقية شراء اللاعب بقيمة مليون جنيه نهاية الموسم.

وخرج أحمد بيومي من حسابات طارق العشرى مدرب سموحة، حيث لم يشارك في المباريات الماضية ليفضل الرحيل إلى القناة الذي يتصدر مجموعة القاهرة.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الأهلي غدا الأحد، على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي: الهانى سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم ومحمود شبانة وصديق اوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود عبد الحليم "حليمو" وأحمد جمال وبنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول وممدوح عبدربه ودوكوا دودو ومحمد سعيد "مكرونه" وأبو بكر محمد والصباحى عماد وعلى زكى وسعيد هانى.

وحرص محمد فرج عامر رئيس النادى على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بالاداء الرجولى والتركيز حتى الثانية الأخيرة فى المباراة .