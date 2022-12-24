شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء نادي الشيخ زايد يرفعون هاشتاج لإنقاذ ناديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أعضاء نادي الشيخ زايد غضبهم الشديد من تأخر اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب فى إعتماد نتيجة انتخابات النادي التى أقيمت يوم 12 ديسمبر الجاري .

لذلك فعلوا هاشتاج على صفحات التواصل الإجتماعي أسموه انقذوانادي الشيخ زايد ، حيث كان يفترض تسليم إدارة النادى إلى المجلس الجديد بعد اجراء الانتخابات بأيام قليلة .

وكانت الانتخابات أسفرت عن فوز الزميل الإعلامي إيهاب شعبان رئيسا للنادي ومعه ستة أعضاء جدد هو أحمد سعيد طه وباسم جويلي و عبد السلام كرار وهشام منصور ( فوق السن) وسلمي صلاح بدر ومحمد سعيد عبد الله ( تحت السن) ، وحضر الجمعية العمومية 768 عضوا وهو أكبر عدد فى تاريخ الجمعيات العمومية للنادي الذى يبلغ عدد اعضائه أكثر من 3 ألاف عضو .

وكان أعضاء النادي يأملون بعد اجراء الانتخابات التخلص من حالة الجمود التى عاشها النادي منذ فترة طويلة بسبب الخلافات واستقالة رئيس النادى السابق واربعة أعضاء أخرين لأسباب مختلفة ، الأمر الذى استدعي تعيين لجنة لتسيير الأعمال لم تلب طموحات الأعضاء منذ مايقرب من عام .

ويرى أعضاء الجمعية العمومية انه يجب احترام رأي الجمعية العمومية التى اختارت رئيسها ومجلس إدارتها فى انتخابات نزيهة وطلب عدد منهم بالتوجه إلى وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية لاعتماد مجلسهم الذى انتخبوه فى الجمعية العمومية .

يذكر أن أحد المسؤولين السابقين للنادي تقدم بطعن ضد اعتماد النتيجة لمركز التسوية باللجنة الاولمبية رغم من استقالته التى تمت منذ عشرة شهور وجرى بعدها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي بدونه ، وسبق له ان تقدم بدعوي قضائية بالعودة لإدارة النادي الا ان قاضى حكم الاستشكال لرجوعه رفض ذلك بعد ان تقدم 37 عضوا مذكرة إلى وزير الرياضة والنائب العام يرفضون عودته فضلا عن قرار مجلس الإدارة بقبول استقالته .

ويناشد اعضاء الجمعية العمومية لنادي الشيخ زايد د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية التدخل لتصحيح المسار واعتماد تشكيل مجلس الإدارة كاملا برئاسة إيهاب شعبان الذى نجح فى لم شمل عدد من الشخصيات القيادية بالنادي للم الشمل قبل بدء الانتخابات .