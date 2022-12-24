شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحتفل بالكريسماس مع أسرته: 2022 عام بارز قطعت فيه خطوات كبيرة بمسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بأعياد الميلاد المجيدة مع ابنتيه وزوجته، مؤكدا أنه عام 2022 كان عاما مميزا وبارزا بالنسبة له، وهو العام الذى تولى فيه القيادة الفنية للنادي الأهلي نادي القرن الأفريقي، متمنيا أن يكون العام الجديد أفضل على الجميع.



سواريز مع أسرته

ونشر سواريز صورته مع أسرته عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد مجيد للكل، كان عام 2022 عامًا بارزًا بالنسبة لي، فقد قطعت في مسيرتي خطوات كبيرة ولم يكن من الممكن تحقيقها بدون دعم الجميع وعاطفتهم".

وأضاف سواريز : "أشكر بصدق كل من كان حاضراً على هذا الطريق وآمل أن يكون عام 2023 أفضل! استمتعوا بيومكم بسلام وحب".



سواريز

سواريز: فخور بتمثيلى لأكبر ناد فى أفريقيا

وكان البرتغالي ريكاردو سواريز ، أعرب عن فخره خلال الفترة التى قضاها على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا واحد أشهر أندية العالم، مشيرا أنه لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي.

وقال سواريز ، عبر انستجرام: "كان فخر كبير أن مثلت أكبر نادٍ أفريقي، نادي القرن وأحد أشهر الأندية في العالم.. الأهلي، العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية والعاطفية، وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء مع الشعور بأنهم قد قاموا بواجبهم".

وأضاف سواريز : "هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب، لكني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي من جميع الأقسام، وكرس نفسه واجتمع معًا وساهم في ذلك على الرغم من كل العقبات".

سواريز: لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بالاحترام وقدمنا ​​كل شيء للأهلي

وتابع سواريز : "النجاح هو أيضًا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرًا بالعمل معهم.. للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإطلاقهم، أريد أن أترك كلمة من الشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في التدريب وما فعلوه في المباريات، يكشف ما إنهم محترفون رائعون، ويجب أن يكون الأهلي سعيدًا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال".

واختتم سواريز، "لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا ​​كل شيء للأهلي، أتمنى لكم كل التوفيق وأراكم في يوم من الأيام".