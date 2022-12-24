شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الشواكيش وتوصية بالشطب.. عقوبات أزمة مباراة الترسانة والسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا يتعلق بأحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد بالقسم الثاني والتي شهدت أحداثا مؤسفة واعتداء على حكم المباراة مما أسفر عنه إلغاء اللقاء.

وجاء نص البيان كالتالى: "يهيب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، بالأندية المصرية وجميع عناصر اللعبة بضرورة الالتزام بالأخلاق والروح الرياضية والبحث عن الحقوق بالطرق الشرعية وفقا للوائح الموضوعة ، وفي حال مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو الجمهور سيتم تطبيق لوائح الاتحاد، سواء المتعلقة بالمسابقات أو بالانضباط، وذلك على وجه فوري.

هذا و بناء على ما جاء بتقريري السيد حكم ومراقب مباراة ناديي الترسانة × السكة الحديد يوم 23/12/2022 بالدوري العام القسم الثاني موسم 2022/2023 وما جاء بها من أحداث ، وبعد الاطلاع علي التقاير الواردة قررت اللجنة مايلي :-

1- احتساب نتيجة المباراة ( 2 / صفر ) لصالح نادي السكة الحديد .

2- نقل أول (مباراتين) لنادي الترسانة خارج ملعبه مع التنبيه بمضاعفة العقوبات في حالة التكرار مع موافاتنا بالملعب البديل في موعد غايته أسبوع من تاريخه لإخطار من يلزم وذلك لما بدر من المنتمين لنادي الترسانة تجاه حكم المباراة مما ادي الي الغاء المباراة مع توقيع غرامة مالية على نادي الترسانة قيمتها 20000 جنية " عشرون الف جنيها " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد وذلك لما بدر المنتمين لنادي الترسانة تجاه حكم المباراة .

3- إيقاف الكابتن/ خالد عيد المدير الفني لنادي الترسانة " ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة .

4- إيقاف الكابتن/ عبدالرؤوف عيد عبدالرؤوف مدرب حراس المرمي نادي الترسانة " ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة .

5- إيقاف الكابتن/ اشرف صقر أبو المعاطي مدرب نادي الترسانة " ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة .

6- إيقاف الكابتن/ أسامة عبدالحي محمد اخصائي العلاج الطبيعي لنادي الترسانة " ثمانية شهور "و غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنية " عشرون الف جنيها " مع رفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب علي حكم المباراة.

7- التوصية برفع امر كل من:-

- السيد /طارق سعيد حسنين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة .

- السيد /محمد طارق سعيد حسنين عبدالكريم عضو مجلس إدارة نادي الترسانة.

لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لما بدر منهما تجاه حكم المباراة .