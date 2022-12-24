شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الشواكيش وتوصية بالشطب.. عقوبات أزمة مباراة الترسانة والسكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا يتعلق بأحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد بالقسم الثاني والتي شهدت أحداثا مؤسفة واعتداء على حكم المباراة مما أسفر عنه إلغاء اللقاء.
وجاء نص البيان كالتالى: "يهيب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، بالأندية المصرية وجميع عناصر اللعبة بضرورة الالتزام بالأخلاق والروح الرياضية والبحث عن الحقوق بالطرق الشرعية وفقا للوائح الموضوعة ، وفي حال مخالفة ما تقدم من أي من عناصر اللعبة أو الجمهور سيتم تطبيق لوائح الاتحاد، سواء المتعلقة بالمسابقات أو بالانضباط، وذلك على وجه فوري.
هذا و بناء على ما جاء بتقريري السيد حكم ومراقب مباراة ناديي الترسانة × السكة الحديد يوم 23/12/2022 بالدوري العام القسم الثاني موسم 2022/2023 وما جاء بها من أحداث ، وبعد الاطلاع علي التقاير الواردة قررت اللجنة مايلي :-
1- احتساب نتيجة المباراة ( 2 / صفر ) لصالح نادي السكة الحديد .
3- إيقاف الكابتن/ خالد عيد المدير الفني لنادي الترسانة " ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة .
4- إيقاف الكابتن/ عبدالرؤوف عيد عبدالرؤوف مدرب حراس المرمي نادي الترسانة " ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة .
5- إيقاف الكابتن/ اشرف صقر أبو المعاطي مدرب نادي الترسانة " ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " وذلك لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة .
6- إيقاف الكابتن/ أسامة عبدالحي محمد اخصائي العلاج الطبيعي لنادي الترسانة " ثمانية شهور "و غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنية " عشرون الف جنيها " مع رفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب علي حكم المباراة.
7- التوصية برفع امر كل من:-
- السيد /طارق سعيد حسنين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة .
- السيد /محمد طارق سعيد حسنين عبدالكريم عضو مجلس إدارة نادي الترسانة.
لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لما بدر منهما تجاه حكم المباراة .